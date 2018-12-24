Son Dakika Haberleri: Londra'da Ucuz Fiyata Satılan Etler Hızla Tükendi

Londra'da Ucuz Fiyata Satılan Etler Hızla Tükendi

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da kasapların Noel alışverişi için yaptığı geleneksel 'et satışı kampanyasına' her yıl olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi vardı.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da kasapların Noel alışverişi için yaptığı geleneksel 'et satışı kampanyasına' her yıl olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi vardı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:58 

İngiltere, Londra, Dünya
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