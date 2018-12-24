Londra'da Ucuz Fiyata Satılan Etler Hızla Tükendi
1 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da kasapların Noel alışverişi için yaptığı geleneksel 'et satışı kampanyasına' her yıl olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi vardı.
İngiltere
'nin başkenti Londra
'da kasapların Noel alışverişi için yaptığı geleneksel 'et satışı kampanyasına' her yıl olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi vardı
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:58
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