Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı greve gitti - Son Dakika
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Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı greve gitti

06.06.2022 12:15

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı iş kayıpları, çalışma koşulları ve emeklilik maaşlarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle greve gitti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı iş kayıpları, çalışma koşulları ve emeklilik maaşlarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle greve gitti.

Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikasınca (RMT) başlatılan grev nedeniyle başkentteki çok sayıda metro istasyonu hizmet veremiyor.

Transport for London (TfL) tarafından yapılan açıklamada, özellikle Londra'nın orta ve güneyindeki birçok istasyonun kapatılacağı, diğerlerinin ise yalnızca sınırlı sürelerle açılabileceği belirtildi.

Yarın saat 08.00'e kadar sürecek grev nedeniyle metro hatlarında ciddi aksaklıklar olacağı uyarısı yapan TfL, yolculara metroyla seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Başkentteki birçok metro istasyonundaki grev nedeniyle sabah saatlerinde otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu.

Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı greve gitti
Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı greve gitti
Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı greve gitti
Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı greve gitti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da yaklaşık 4 bin metro çalışanı greve gitti - Son Dakika

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