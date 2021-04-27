Londra'da yaşayan Osmanlı şehzadesinin başarısı - Son Dakika

Londra'da yaşayan Osmanlı şehzadesinin başarısı

27.04.2021 13:58
Londra'da yaşayan Osmanlı şehzadesinin başarısı, System.String[]

Londra'da yaşayan Osmanlı şehzadelerinden 35. Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Reşad Han'ın dördüncü kuşak torunu Mahmud Namık Osmanoğlu ve eşinin kurduğu Streaming Well Motion (SWM) şirketini, sağlık sektörünün önde gelen şirketlerinden İtalyan Healthware Group satın aldı.

Londra'da yaşayan Osmanlı şehzadelerinden 35. Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Reşad Han'ın dördüncü kuşak torunu Mahmud Namık Osmanoğlu ve eşinin kurduğu Streaming Well Motion (SWM) şirketini, sağlık sektörünün önde gelen şirketlerinden İtalyan Healthware Group satın aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Osmanlı şehzadelerinden 35. Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Reşad Han'ın dördüncü kuşak torunu olan Mahmud Namık Osmanoğlu ve eşi Genevieve Robson'ın kurduğu stratejik danışmanlık şirketi Streaming Well Motion (SWM), sağlık sektörünün öncü şirketlerinden İtalyan Healthware Group tarafından satın alındı.

Her iki şirketin yetkilileri birleşme kararının, "Farmasötik ve diğer yaşam bilimi endüstrisi şirketleri, sağlık profesyonelleri ve tüketici kitlelerinin birbiriyle olan iletişimi için uçtan uca küresel çözümler sunma konusunda iki şirket arasında yıllarca süren başarılı iş birliğinin bir sonucu" olduğunu ifade etti.

Healthware Group'ta Küresel Sanal Müşteri Uygulamaları Başkanı olarak görev yapmaya hazırlanan SWM Genel Müdürü Osmanoğlu, günümüzde tıp alanındaki toplantıların üçte ikisinin sanal olarak gerçekleştirildiğine işaret ederek vermekte oldukları hizmetin Healthware Group'un geniş imkanları sayesinde daha da genişleyeceğini belirtti. Osmanoğlu, klinik uygulamalar alanında da yaygınlaşarak hastalara verilen hizmetin iyileşmesine hizmet edeceklerini vurguladı.

Healthware Group CEO'su ve kurucusu Roberto Ascione ise birleşme kararına yönelik, "SWM'nin bünyemize katılmasıyla Healthware'in yaşam bilimleri, sağlık teknolojisi, tıbbi cihaz ve sigorta şirketlerine sunduğu 25 yıllık rehberlik etme misyonu daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.

Güçlerini birleştirme kararı alan iki şirketten sanal hibrit uygulamalar, içerik geliştirme ve tıp eğitimi konularında uzmanlaşan Londra merkezli stratejik danışmanlık şirketi SWM, 2010 yılında Mahmud Namık Osmanoğlu ve eşi Genevieve Robson tarafından kuruldu. Sağlık alanında faaliyet gösteren ve sağlık sektörünün video iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere görüntü ajansı olarak kurulan şirket, zaman içinde sanal etkinlikler konusunda danışmanlık hizmeti veren ve en yeni teknolojileri kullanan bir laboratuvara dönüştü.

SWM'yi bünyesine katan ve entegre bir küresel dijital sağlık kuruluşu olan Healtware Group ise dijital sağlık alanının öncülerinden Roberto Ascione tarafından 1997'de İtalya'da kuruldu. Ana şirket Healthware International, pazarlama ve iletişim ajansı olarak faaliyet gösteriyor. Grup bünyesinde ayrıca medya danışmanlığı alanında Healthware Engage, inovasyon danışmanlığı alanında Healthware Labs gibi şirketler bulunuyor. Aynı zamanda dünyanın önde gelen dijital sağlık konferansı Frontiers Health'in ev sahibi olan şirket, dijital tedavi ve tele sağlık alanındaki girişimleri destekleyen kurumsal yatırım kolu Healthware Ventures'ı da işletiyor. Ortak girişim ortağı Intouch Group ile birlikte bin 300'ü aşkın personel ile Avrupa, ABD ve Asya'da 15 ofise sahip.

(İHA)

Londra'da yaşayan Osmanlı şehzadesinin başarısı
Londra'da yaşayan Osmanlı şehzadesinin başarısı

Mahmud Namık Osmanoğlu, İtalyan, Osmanlı, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Londra'da yaşayan Osmanlı şehzadesinin başarısı - Son Dakika


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