Londra'da yeni doğan bebeğe Korona virüs teşhisi kondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Londra'da yeni doğan bebeğe Korona virüs teşhisi kondu - Son Dakika

Londra'da yeni doğan bebeğe Korona virüs teşhisi kondu

6 saat önce

İngiltere'de yeni doğan bir bebeğe Korona virüs teşhisi kondu.

Londra'da yeni doğan bebeğe Korona virüs teşhisi kondu, System.String[]

İngiltere'de yeni doğan bir bebeğe Korona virüs teşhisi kondu.

İngiltere'de yeni doğan bebek Korona virüsün en genç vakası oldu. Annesine Korona virüs teşhisi konulan yeni doğan bebeğin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Virüsün bebeğe anne karnında mı yoksa doğumda mı bulaştığı ise henüz bilinmiyor. İngiltere'de şu an korona virüs nedeniyle 11 ölü ve 798 vaka bulunuyor.

Çin'deki bebek savaşı kazanmıştı

Çin'in Çongçing kentinde annesinde korona virüsü tespit edilen An An adlı bebek, Korona virüsüne karşı savaşı kazanmıştı. Annenin hamileliğin 35. haftasında yapılan korona virüsü testinde pozitif çıktığı belirtilmiş, bebek sezaryen operasyonla dünyaya gelmişti. Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından savaşı kazanmış ve hastaneden taburcu edilmişti.

Öte yandan, Vietnam'da da 2 yaşındaki bir bebeğe Korona virüsü teşhisi konmuştu.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:25 Kaynak: İHA
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