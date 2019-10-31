Londra'da yeni evsizlerin sayısında rekor artış

İngiltere'nin başkenti Londra'da sokakta uyuyanlara her gün 22 kişinin eklendiği, üç aylık dönemde 2 binden fazla kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

Birleşik Evsizlik ve Bilgi Ağı (CHAIN) verilerine göre, Londra'da sokakta uyuyanların sayısı, Temmuz- Eylül 2019 döneminde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 28'lik artışla 3 bin 985'e ulaştı.

Bu kişilerden 2 bin 69'unu yeni evsizler oluştururken, günde 22 yeni kişinin sokakta uyumak zorunda kaldığı ifade edildi. Yeni evsizlerin sayısının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 50 artması "rekor" olarak değerlendirildi.

Evsizlik sorunuyla ilgilenen Crisis adlı derneğin yöneticisi Jon Sparkes, yaptığı açıklamada, gelinen noktanın "affedilemez" olduğuna dikkati çekerek sokakta uyumayı veya dilenmeyi suç kapsamına alan Vagrancy Yasası'nın (Serserilik Yasası) çok sayıda kişi için şartları daha da kötüleştirdiğini kaydetti.

"Bu insanlık dışı muamele devam edemez" ifadesini kullanan Sparkes, 21. yüzyılda İngiltere'de hiç kimsenin ev diyecekleri bir yerleri olmadığı için suçlanmaması gerektiğini ifade ederek yasanın kaldırılmasını istedi.