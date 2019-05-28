Son Dakika Haberleri: Londra'da 'yeni güzel sanatlar akımı'nı temsil eden 5'i Türk 8 sanatçı kuyruğu
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Londra'da 'yeni güzel sanatlar akımı'nı temsil eden 5'i Türk 8 sanatçı kuyruğu

3 saat önce

İNGİLİZ ziyaretçilerin kapıda kuyruklar oluşturduğu sergi, Türkiye kökenli 5 sanatçı ile Avrupa kökenli 3 sanatçının eserlerinden oluşuyor.

Londra'da 'yeni güzel sanatlar akımı'nı temsil eden 5'i Türk 8 sanatçı kuyruğu, System.String[]
İNGİLİZ ziyaretçilerin kapıda kuyruklar oluşturduğu sergi, Türkiye kökenli 5 sanatçı ile Avrupa kökenli 3 sanatçının eserlerinden oluşuyor. Türk ve İtalyan Nadia Arditti'nin su, deniz, rüzgar, ruh, sevgi, dans temelı heykellleriyle katıldığı sergide Türk ve İngiliz Rina Bakış, geometrik ve spiral elementlerle ortaya çıkardığı 6 soyut tablosuyla yer alıyor.

 

Sergide eserleri yer alan sanatçılar Roza Horowitz, Seçil Güven, Radan Çiçek, Rina Bakış, Nadia Arditti, Ayşe Clark, Georgina Lowbrigdge (soldan- sağa).

 

2 HAZİRAN'A KADAR GEZİLEBİLECEK

Türk ve İngiliz Radan Çiçen umut, aşk, bilgi, ışık ve renk temalı 6 tablosuyla, Seçil Güven karmaşık öğeleri yepyeni bir yorumla ortaya koyduğu 5 eseriyle, İngiliz Georgina Lowbridge günlük yaşam kesitlerinin hiciv, neşe, komedi, mutluluk, sevgi ve umut temalarını aktardığı 5 eseriyle, Roza Horowitz, bireylerin günlük hayatlarındaki kıskançlık, sevgi, umutsuzluk, nankörlük gibi hayat kesintilerini aktardığı 5 eseriyle, İngiliz ve Alman Madeleine Strindberg, sanatın sosyal ve politik durumları çiçek figürleri ve renklerle yorumladığı 5 eseriyle, Türk ve İngiliz Aisha Clark ile pop Art tarzını renk, armoni, çizimlerle yorumladığı 4 eseriyle sergiye katılıyor. İstanbul doğumlu İsviçre ve Türk vatandaşı Dr. Halit Demirer tarafından Londra"nın 4 Masons Yard St James's. SW1Y 6BU adresinde kurulan galeride açılan sergi 2 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:43 
Türkiye, Londra, Güncel
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