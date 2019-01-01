Londra'da Yeni Yıl Kutlamaları
1 saat önce
- Havai fişek gösterisinden görüntüler LONDRA - İngiltere yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.
- Havai fişek gösterisinden görüntüler LONDRA - İngiltere
yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:36 Kaynak: AA
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