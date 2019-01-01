Son Dakika Haberleri: Londra'da Yeni Yıl Kutlamaları

Londra'da Yeni Yıl Kutlamaları

1 saat önce

- Havai fişek gösterisinden görüntüler LONDRA - İngiltere yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

- Havai fişek gösterisinden görüntüler LONDRA - İngiltere yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:36 Kaynak: AA

İngiltere, Güncel
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