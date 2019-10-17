Son Dakika Haberleri: Londra'da yolcular çevrecileri dövdü
Son Dakika Güncel Londra'da yolcular çevrecileri dövdü

Londra'da yolcular çevrecileri dövdü

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir metro treninin hareket etmesini engellemeye çalışan çevreci protestocular, işe gitmek isteyen yolcular tarafından dövüldü.

Londra'da yolcular çevrecileri dövdü, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir metro treninin hareket etmesini engellemeye çalışan çevreci protestocular, işe gitmek isteyen yolcular tarafından dövüldü.

Londa'da Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci grubun iki üyesi, gösteri yasağına rağmen, bir metro treninin üzerine çıkarak sabah saatlerinde ulaşımı aksatmaya çalıştı.

İşe gitmek üzere istasyona gelen yolcular, çevrecilere tepki göstererek trenin üzerinden inmelerini istedi.

İnternette yayınlanan görüntülerde, bir yolcunun "İşe gitmem gerekiyor, ekmek götürmem gereken çocuklarım var." dediği duyulurken, başka bir yolcunun da sandviç attığı görüldü.

Eylemlerine devam eden protestoculardan biri, yolcular tarafından ayağından çekilerek platforma düşürüldü. Eylemine devam eden diğer protestocu ise trenin üzerine çıkan bir yolcu tarafından aşağıya atıldı. Her iki protestocu da istasyon görevlileri müdahale edene kadar yerde dövüldü.

Polisten daha sonra yapılan açıklamada, iki ayrı istasyondaki ulaşımı aksatma eylemlerinde 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sky News kanalı ise başka bir istasyonda kendilerini yapıştırıcı ile trene yapıştıran 4 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

İngiltere'de hükümetin iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etmesini isteyen Extinction Rebellion adlı grup, 7 Ekim'de Londra'da geniş çaplı gösteriye başlayarak bazı yollar ve köprüleri trafiğe kapatmıştı.

İki hafta süreceği açıklanan gösteri, daha sonra polis tarafından yasaklanmış ve yüzlerce gösterici gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine grup, yasağın kaldırılması talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

İngiltere, Londra, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun sızdırılma amacı bugünkü görüşmeyi sabote etmek Yenikapı'da hizmet fazlası araçları sergileyen İmamoğlu, Otokoç'tan 140 adet araç kiraladı Avrupa ülkesinden Türkiye'ye destek geldi: Yaptırımı desteklemiyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:55:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra'da yolcular çevrecileri dövdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]