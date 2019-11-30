Son Dakika Haberleri: Londra'daki bıçaklı saldırganın kimliği açıklandı
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Londra'daki bıçaklı saldırganın kimliği açıklandı

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının failinin terör suçundan hapis yattığı ve geçen sene serbest bırakıldığı bildirildi.

Londra'daki bıçaklı saldırganın kimliği açıklandı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının failinin terör suçundan hapis yattığı ve geçen sene serbest bırakıldığı bildirildi.

Londra Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Neil Basu, yaptığı açıklamada, şu aşamada saldırıyla ilgili başka birinin aranmadığını söyledi.

Saldırganın 28 yaşındaki Usman Khan olduğunu bildiren Basu, "2012'de terör suçundan mahkum olan bu kişi, yetkililer tarafından biliniyordu. Aralık 2018'de şartlı olarak tahliye edildi." dedi. Basu, polislerin saldırganın evinde arama yaptığını da duyurdu.

Olayda biri kadın 2 kişinin öldürüldüğü ve 2'si kadın 3 kişinin de yaralandığını kaydeden Basu, saldırının Fishmongers Hall adlı binada yapılan mahkumların rehabilitasyonuna ilişkin bir konferans sırasında başladığı, daha sonra Londra Köprüsü'nde devam ettiği ve saldırganın burada vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Olay yerindeki güvenlik önlemlerinin bir süre daha devam edeceğini belirten Basu, vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.

Öte yandan, yerel medya, saldırganın Şubat 2012'de Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yönelik saldırı planındaki rolü nedeniyle hapis yattığını ve tahliye şartları kapsamında da elektronik kelepçe sistemiyle takip edildiğini yazdı.

Sahte patlayıcı taşıyordu

Dün saat 14.00 sıralarında, 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülmüştü.

Polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını açıklamıştı.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

Londra, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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