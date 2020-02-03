Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi - Son Dakika

Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.


İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Streatham bölgesinde dün bıçaklı saldırı düzenlendi. En az 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlendiğini açıkladı.


Saldırganın isminin Sudesh Amman olduğu ve daha önce terörle bağlantılı suçlardan hüküm giydiği açıklanmıştı. - LONDRA

İngiltere, Londra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:58 Kaynak: İHA
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