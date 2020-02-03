Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Streatham bölgesinde dün bıçaklı saldırı düzenlendi. En az 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

Saldırganın isminin Sudesh Amman olduğu ve daha önce terörle bağlantılı suçlardan hüküm giydiği açıklanmıştı.

(İHA)