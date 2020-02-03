Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi - Son Dakika

Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi
6 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Streatham bölgesinde dün bıçaklı saldırı düzenlendi. En az 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
Saldırganın isminin Sudesh Amman olduğu ve daha önce terörle bağlantılı suçlardan hüküm giydiği açıklanmıştı.
(İHA)
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