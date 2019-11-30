Son Dakika Haberleri: Londra'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi
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Londra'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi

6 saat önce

Londra'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi

Londra'daki bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan bıçaklı saldırı olayını IŞİD üstlendi. Örgüte bağlı yayın yapan Amak haber ajansının yazılı açıklamasında Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının kendi militanları tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Ayrıca saldırının, Suriye ve Irak'ta IŞİD ile savaşan koalisyon ülkeleri vatandaşlarını hedef alma stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.


Saldırganın 28 yaşındaki Usman Khan olduğu ve terör suçundan bir süre hapis yattıktan sonra geçen yıl serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

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İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:43 
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