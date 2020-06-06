Londra'daki ırkçılık karşıtı gösteride arbede yaşandı - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'daki ırkçılık karşıtı gösteride bir polis memuruyla bir gösterici yaralandı. Parlamento Meydanı'nda başlayıp hemen yakınlarındaki Başbakanlık binası önünde devam eden gösterilerde arbede yaşandı.

Göstericilerin polise pet şişe atması üzerine duruma atlı polisler müdahale etti.

Müdahale sırasında atlı bir polis trafik ışığı direğine çarparak yere düştü. Polisin düşmesinin ardından hızlı bir şekilde koşmaya başlayan at, bir göstericiye çarptı.

Müdahalenin ardından Başbakanlık binasının önü boşaltıldı.

Polis binaya çıkan tüm yolları yaya ve araç ulaşımına tamamen kapattı.