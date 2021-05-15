Londra'daki İsrail karşıtı gösteriye polis müdahale etti - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı yapılan protesto gösterisine polis müdahalede bulundu.

On binlerce protestocu, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Hyde Park'ta toplanarak İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

"Terörist İsrail" ve "Etnik temizliğe son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, İngiliz hükümetinden de İsrail'e verdiği desteği kesmesini istedi.

Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı gösteride, eylemciler akşam saatlerinde elçilik önündeki barikatları aşmaya çalıştı.

Bunun üzerine göstericilere müdahalede bulunan polis, cop kullanarak eylemcileri uzaklaştırdı.

Göstericiler ise polise taş ve sopalar attı. Yaklaşık bir saat süren müdahalede en az 5 kişi gözaltına alındı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybederken, 1100 kişi de yaralandı.