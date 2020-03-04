Londra'daki kitap fuarına korona engeli - Son Dakika
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Londra'daki kitap fuarına korona engeli

6 saat önce

İngiltere'de gelecek hafta gerçekleştirilmesi planlanan, Londra Kitap Fuarı, korona endişesi nedeniyle iptal edildi.

Londra'daki kitap fuarına korona engeli, System.String[]

İngiltere'de gelecek hafta gerçekleştirilmesi planlanan, Londra Kitap Fuarı, korona endişesi nedeniyle iptal edildi.


İngiltere'nin Güney Londra bölgesinde her yıl düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük kitap fuarlarından biri olan Londra Kitap Fuarı, korona virüsü endişesi nedeniyle iptal edildi. Londra Kitap Fuarı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 10 - 12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada,"10-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Londra Kitap Fuarı, korona virüsünün yayılmaya başlaması sebebiyle iptal edilmiştir. Korona virüsü, Birleşik Krallık'ta yaşayan insanların hayatlarını ciddi anlamda etkilemiştir. İngiltere hükUmetinin bizleri yönlendirmesi sonucu bu şekilde bir karar almak zorunda olduğumuzu belirtmek isteriz. Londra Kitap Fuarı 2021 yılında çok daha güzel bir şekilde gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan Birleşik Krallık'ta korona virüsü toplam vak'a sayısı 53'e yükseldi. - LONDRA

İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:16 Kaynak: İHA
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