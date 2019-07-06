Son Dakika Haberleri: Londra'daki müzik festivalinde yumruklar havada uçuştu
Son Dakika Dünya Haber

Londra'daki müzik festivalinde yumruklar havada uçuştu

1 saat önce

– İngiltere'deki müzik festivalinde bir grup genç arasında kavga çıktı.

Londra'daki müzik festivalinde yumruklar havada uçuştu, System.String[]
İngiltere'deki müzik festivalinde bir grup genç arasında kavga çıktı. Bazı kızların da ayırmaya çalıştığı festivaldeki kavga anı kameralara yansıdı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Finsbury Park'ta 5-7 Temmuz arası düzenlenen müzik festivali 'Wireless Festival'de bir grup erkek arasında kavga çıktı. Bir grup erkeğin birbirini yere yatırıp yumrukladığı ve tekmelediği kavga festivale katılan yüzlerce kişinin gözü önünde gerçekleşti. Festivale katılan bir kişinin kayda aldığı görüntülerde, bir grup kızın da erkekler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, kızlardan birinin kavga sırasında erkeklerden birine tekme attığı ve daha sonra aynı erkek tarafından darp edildiği görüldü.

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:24 Kaynak: DHA
İngiltere, Londra, kavga, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi Gerekçeli karar yazıldı! FETÖ, eski savcı Osman Şanal'ı özellikle görevlendirmiş "Kız" dedikleri iki çocukları ultrasonda "erkek" çıktı! Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken hareket!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 17:28:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra'daki müzik festivalinde yumruklar havada uçuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]