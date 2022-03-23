Londra'daki olimpiyat parkında "gaz sızıntısı" paniği - Son Dakika
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Londra'daki olimpiyat parkında "gaz sızıntısı" paniği

23.03.2022 15:53
Londra'daki olimpiyat parkında "gaz sızıntısı" paniği

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliçe Elizabeth Olimpiyat Parkı'nda bir yüzme havuzu gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliçe Elizabeth Olimpiyat Parkı'nda bir yüzme havuzu gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildi. Solunum güçlüğü çeken çok sayıda kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Londra'daki Kraliçe Elizabeth Olimpiyat Parkı'nın su sporları merkezinde gaz sızıntısı meydana geldi. Bölge kordon altına alınırken, içeridekiler tahliye edildi. Olay yerine ulaşan ambulans ekipleri, solunum güçlüğü çeken çok sayıda kişiye müdahalede bulundu. Londra İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, olimpiyat parkında kimyasal reaksiyon nedeniyle "yüksek miktarda klor gazı" salındığı ifade edildi. Parka yakın bölgelerde oturanların kapı ve pencerelerini kapatmaları uyarısı da yapıldı.

Olimpiyat Parkı, 2012 Yaz Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları için inşa edilmişti. - LONDRA

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Kraliçe Elizabeth, Olimpiyat, England, Londra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Londra'daki olimpiyat parkında 'gaz sızıntısı' paniği - Son Dakika


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