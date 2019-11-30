Son Dakika Haberleri: Londra'daki saldırıyı elektronik bileklikli terörist gerçekleştirdi
Son Dakika 3. Sayfa Londra'daki saldırıyı elektronik bileklikli terörist gerçekleştirdi - Son Dakika

Londra'daki saldırıyı elektronik bileklikli terörist gerçekleştirdi

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyı elektronik bileklikli bir teröristin gerçekleştirdiği açıklandı.

Londra'daki saldırıyı elektronik bileklikli terörist gerçekleştirdi, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyı elektronik bileklikli bir teröristin gerçekleştirdiği açıklandı.


Londra'da 2 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı düzenleyen Usman Khan'ın cezaevinden elektronik bileklikle tahliye edilen ve terör suçundan yatan bir terörist olduğu ortaya çıktı. Londra Köprüsü üzerinde 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra polis tarafından öldürülen Usman Khan'ın, terör suçundan hapis cezası alan eski bir mahkum olduğu belirtildi. Londra medyası "Elektronik bileklikli terörist" manşeti ile katilin hareketlerini kontrol etmek için vücudunda elektronik bir kelepçe bulundurmak şartıyla bir yıl önce cezaevinden serbest bırakıldığını duyurdu.


Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklanırken, Scotland Yard daha sonra saldırganın vücuduna sahte bir patlayıcı alet bağladığını duyurdu. Yerel medyada çıkan haberlerde, olay sonrası ortaya çıkan bir videoda Khan'ın bir grup sivil tarafından etkisiz hale getirildiği, polis memurları görünene kadar onu silahsızlandırmayı ve yerde tutmayı başardıklarına dikkat çekildi.


İngiltere'nin başkenti Londra'da dün meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Londra Polis Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, düzenlediği basın toplantısında, saldırıyı 28 yaşındaki Usman Khan'ın gerçekleştirdiğini açıkladı. - LONDRA

İngiltere, Londra, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:42 Kaynak: İHA
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