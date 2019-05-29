Son Dakika Haberleri: Londra'daki Sıkıcılık Konferansı'na Hoş Geldiniz!
Son Dakika Güncel Haber

Londra'daki Sıkıcılık Konferansı'na Hoş Geldiniz!

1 saat önce

Ketçap, telefon kulübesi ya da yeni yıkanmış çamaşır kokusunun konuşulduğu bir konferans. Kulağa sıkıcı mı geliyor?

Ketçap, telefon kulübesi ya da yeni yıkanmış çamaşır kokusunun konuşulduğu bir konferans. Kulağa sıkıcı mı geliyor? Zaten amaç da bu. Londra'da dokuzuncusu düzenlenen Sıkıcılık Konferansı'nda yine birbirinden sıkıcı konular ele alındı.
Londra'daki Sıkıcılık Konferansı'na Hoş Geldiniz!
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:03 
Londra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı Sözlüsüne "Hakkını helal et" mesajı gönderdikten sonra ortadan kayboldu Huawei servis günleri başlıyor Küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 10:52:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra'daki Sıkıcılık Konferansı'na Hoş Geldiniz!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]