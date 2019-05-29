Londra'daki Sıkıcılık Konferansı'na Hoş Geldiniz!
1 saat önce
Ketçap, telefon kulübesi ya da yeni yıkanmış çamaşır kokusunun konuşulduğu bir konferans. Kulağa sıkıcı mı geliyor?
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:03
Ketçap, telefon kulübesi ya da yeni yıkanmış çamaşır kokusunun konuşulduğu bir konferans. Kulağa sıkıcı mı geliyor? Zaten amaç da bu. Londra
'da dokuzuncusu düzenlenen Sıkıcılık Konferansı'nda yine birbirinden sıkıcı konular ele alındı.
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