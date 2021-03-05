Londra'daki ünlü Abbey Road sokağının tabelası 37 bin sterline satıldı

Londra'dan online gerçekleştirilen bir müzayedede şehirde bulunan ünlü Abbey Road sokağının tabelası 37 bin sterline (yaklaşık 390 bin TL) alıcı buldu.

Kendisiyle aynı ismi taşıyan ünlü müzik kayıt stüdyosu da bu sokakta bulunuyor. Sokağın bu şöhretinin asıl sebebi ise The Beatles grubunun 1969 yılında yayımladığı albüme ismini vermesi. Müzik tarihinin en ikonik albüm kapaklarından biri olan albümün fotoğrafı da bu sokakta çekildi.

Satış öncesinde sokak tabelasının fiyat tahminleri 1000 ila 2000 sterlin arasındaydı.

Beyaz zemin üzerine siyah ve kırmızı renkte yazılan tabela 1967 yılında Sir Misha Black tarafından Westminster Belediyesi için tasarlanmıştı. Müzayedede Abbey Road tabelasıyla birlikte 275 sokak tabelası belediye meclisi adına toplam 143 bin 517 sterline satıldı.

Müzayede de ayrıca Eaton Place, New Cavendish Street ve Ebury Bridge Road sokak tabeları da dünyanın farklı yerlerinden kişiler tarafından çeşitli fiyatlara alıcı buldu.

Müzayedeyi yapan şirketin temsilcisi Catherine Southon, Londra sokak tabelalarının satışı için müzayedeye gösterilen yoğun katılımdan dolayı şaşırdıklarını dile getirdi.

Abbey Road Stüdyoları dünyanın en şöhretli kayıt stüdyoları arasında.

Stüdyonun bulunduğu ev 1829 yılında inşa edildi ve ardından da 1928 yılında Gramophone Company tarafından satın alındı. Şirket burayı daha sonra kayıt stüdyosu haline getirmeye karar verdi.

Başlangıçta klasik müzik kayıtlarının yapıldığı stüdyonun repertuvarına kısa bir süre sonra caz, pop ve rock müzik de dahil edildi.