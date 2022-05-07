Trafalgar Meydanı'nda Ramazan Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Trafalgar Meydanı'nda Ramazan Bayramı kutlandı

07.05.2022 18:46

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından düzenlenen Ramazan Bayramı kutlamasına pek çok şehirden binlerce kişi katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından düzenlenen Ramazan Bayramı kutlamasına pek çok şehirden binlerce kişi katıldı.

Londra Belediyesinin katkısıyla Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen "Eid in the Square (Meydanda Bayram)" programına İngiltere'deki Müslümanların yanı sıra farklı dinlere mensup çok sayıda kişi ve başkenti ziyaret eden turistler ilgi gösterdi.

Türk sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, farklı kültürlere özgü müzik dinletileri sunuldu, meydanda açılan stantlarda Hint, Pakistan, Türk, Venezuela, Somali, Özbek mutfaklarının öne çıkan yemekleri satıldı.

Çocuk korosunun da yer aldığı kutlama etkinliğinde, ayrıca, spor, sanat ve edebiyat alanlarında tanınmış başarılı Müslümanların hikayeleri anlatıldı.

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) çalışanları da açtıkları stantta, enstitünün çalışmalarına ilişkin ziyaretçileri bilgilendirdi, ebru sanatını tanıttı.

"Hem ülkemizi hem enstitümüzü tanıtıyoruz"

Londra YEE Başkanı Mehmet Karakuş, AA muhabirine, YEE standında hem enstitünün hem de Türkiye'nin tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Karakuş, Ramazan Bayramı'nın kutlandığı etkinlikte standı ziyaret edenlere geleneksel Türk sanatlarına ilişkin bilgi verdiklerini, ebru, hat ve tezhip konularındaki soruları yanıtladıklarını ve çok fazla ilgi gördüklerini ifade etti.

Londra YEE standında ebru sanatını tanıtan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu da burada Türk kültür sanatını tanıtma imkanı bulduklarını, ebruya çok fazla ilgi olduğunu kaydetti.

Açıkgözoğlu, "Ebrunun, suda yapılıp birden bir kağıda transfer olan çok renkli bir sanata imkan vermesi ve de çabuk oluşması insanları etkiliyor. Çok fazla vakit alan sanatlara kıyasla ebru hemen ortaya çıkıverdiği için insanlar bir anda onunla buluşmayı seviyorlar." dedi.

"Ebru sanatını deneyimlemek çok etkileyici"

Etkinliğe katılanlardan Sinem Şahin de Londra Belediye Başkanı Sadık Han tarafından organize edilen bu bayram kutlamasında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şahin, iki yıl aranın ardından düzenlenen bayram etkinliğinin coşkusunu hissettiğini, ebru sanatı tanıtımını izlemek ve deneyimlemenin çok etkileyici olduğunu dile getirdi.

Kutlamaya ailesi ve arkadaşlarıyla katılan çocuklardan Elif de ebru sanatının yapıldığı YEE standının yanı sıra çocukların ellerinin kınalarla süslendiği stantları gezdiğini ve keyif aldığını ifade etti.

Londra Belediyesinin 2006'dan beri Trafalgar Meydanı'nda düzenlediği bayram kutlaması, Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamamıştı.

Trafalgar Meydanı'nda Ramazan Bayramı kutlandı
Trafalgar Meydanı'nda Ramazan Bayramı kutlandı
Trafalgar Meydanı'nda Ramazan Bayramı kutlandı
Trafalgar Meydanı'nda Ramazan Bayramı kutlandı

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Kaynak: AA

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