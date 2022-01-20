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Londra'daki Yahudi mahallesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Londra'daki Yahudi mahallesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı

20.01.2022 21:20

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir Yahudi mahallesinde düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 15 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir Yahudi mahallesinde düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 15 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ağırlıkla Yahudilerin yaşadığı Hendon Mahallesi'nde bıçaklı saldırı düzenledi. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 14.35'de gerçekleşen saldırıda 15 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı ve ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldığı ifade edilerek, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Metropolitan Polisi Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Polis, 20 Ocak Perşembe günü saat 14.35'te Hendon'daki Brent Caddesi'nde bir bıçaklama ihbarı aldı. Memurlar, Londra Ambulans Servisi ve Londra Hava Ambulansı ile birlikte olay yerine gitti. Bölgede 15 yaşında bir erkek çocuğu bıçaklanmış halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullanarak, "Yaralının yakınlarına haber verildi. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor ancak soruşturmanın bu erken aşamasında, herhangi bir tutuklama olmadı" dedi.

(Aylin Albayrak/ İHA)

Londra'daki Yahudi mahallesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı

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Saldırı, England, Yahudi, Londra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Londra'daki Yahudi mahallesinde bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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