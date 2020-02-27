Londra'dan AB'ye uyarı: Ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanamazsa masadan ayrılabiliriz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Londra'dan AB'ye uyarı: Ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanamazsa masadan ayrılabiliriz - Son Dakika Dünya

Londra'dan AB'ye uyarı: Ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanamazsa masadan ayrılabiliriz

6 saat önce

İngiltere, Brüksel ile ticaret müzakerelerinde haziran ayına kadar yeterli ilerleme sağlanamaması durumunda müzakere masasından ayrılabileceğini duyurdu.

Londra'dan AB'ye uyarı: Ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanamazsa masadan ayrılabiliriz, System.String[]

Avrupa Birliği ile İngiltere, Brexit'in ardından geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmeye çalışırken anlaşmazlıkların nasıl aşılacağı sorgulanıyor.


İngiltere, Brüksel ile ticaret görüşmelerinde haziran ayına kadar yeterli ilerleme sağlanamaması durumunda müzakere masasından ayrılabileceğini duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, İngiltere, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AB, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları genişletti
Ünlü Rus sunucu Vladimir Solovyov, eski Ukraynalı vekil Kovtunenko'yu programından kovdu Hastalığı sebebiyle etkinliğini iptal eden Papa'nın burnunu sildiği görüntüler koronavirüs şüphesini akıllara getirdi Son dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 26'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 00:14:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Londra'dan AB'ye uyarı: Ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanamazsa masadan ayrılabiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]