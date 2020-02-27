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Londra'dan AB'ye uyarı: Ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanamazsa masadan ayrılabiliriz
6 saat önce
İngiltere, Brüksel ile ticaret müzakerelerinde haziran ayına kadar yeterli ilerleme sağlanamaması durumunda müzakere masasından ayrılabileceğini duyurdu.
Avrupa Birliği ile İngiltere, Brexit'in ardından geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmeye çalışırken anlaşmazlıkların nasıl aşılacağı sorgulanıyor.
İngiltere, Brüksel ile ticaret görüşmelerinde haziran ayına kadar yeterli ilerleme sağlanamaması durumunda müzakere masasından ayrılabileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:49
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