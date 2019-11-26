Londra'dan döndü

Türkiye'ye döner dönmez soluğu menajerinin yanında alan oyuncu, " Dizi bitince tatil için Londra'ya gittim. Bugünde ayağımın tozu ile gelir gelmez menajerim ile bir araya geldik. Bir kaç projemiz var. Onlarla ilgili görüşeceğiz." açıklamasında bulundu.