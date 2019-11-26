Londra'dan döndü
6 saat önce
Türkiye'ye döner dönmez soluğu menajerinin yanında alan oyuncu, " Dizi bitince tatil için Londra'ya gittim. Bugünde ayağımın tozu ile gelir gelmez menajerim ile bir araya geldik.
Türkiye'ye döner dönmez soluğu menajerinin yanında alan oyuncu, " Dizi bitince tatil için Londra'ya gittim. Bugünde ayağımın tozu ile gelir gelmez menajerim ile bir araya geldik. Bir kaç projemiz var. Onlarla ilgili görüşeceğiz." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:33
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