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Londra'dan döndü

6 saat önce

Türkiye'ye döner dönmez soluğu menajerinin yanında alan oyuncu, " Dizi bitince tatil için Londra'ya gittim. Bugünde ayağımın tozu ile gelir gelmez menajerim ile bir araya geldik.

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Türkiye'ye döner dönmez soluğu menajerinin yanında alan oyuncu, " Dizi bitince tatil için Londra'ya gittim. Bugünde ayağımın tozu ile gelir gelmez menajerim ile bir araya geldik. Bir kaç projemiz var. Onlarla ilgili görüşeceğiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye, Londra, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:33 
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