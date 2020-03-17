Londra'dan gelen vatandaşları taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Londra'dan gelen vatandaşları taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi - Son Dakika

Londra'dan gelen vatandaşları taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi

7 saat önce

Pegasus Hava Yolları'nın, İngiltere'den dönmek isteyen Türk vatandaşları için düzenlediği ek seferle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi.

Pegasus Hava Yolları'nın, İngiltere'den dönmek isteyen Türk vatandaşları için düzenlediği ek seferle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi.

İngiltere ile uçuşların geçici süreyle durdurulmasının ardından yurda dönmek isteyen vatandaşları taşıyan Pegasus Havayolları'na ait son uçak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi. Havalimanına gelen yolcular Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli tarafından sağlık taramasından geçirildi.

Daha sonra bilgi formu dolduran yolculardan 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri istendi. Yolculara bu konuda bilgilendirme yapıldı.

Yolcuların bir kısmı yakınları tarafından karşılanırken bir kısmı da evlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandı. Gelen yolcuların maske ve eldiven kullandıkları görüldü.

Londra'dan gelen vatandaşları taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi

Sabiha Gökçen, İngiltere, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:31 Kaynak: AA
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