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Londra Deklarasyonu: "ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor.
6 saat önce
Londra Deklarasyonu: "ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:06 Kaynak: AA
Londra Deklarasyonu: "ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı"
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