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Londra Deklarasyonu: "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat...
6 saat önce
Londra Deklarasyonu: "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız"
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:04 Kaynak: AA
Londra Deklarasyonu: "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız"
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