Londra Derbisi Arsenal'in
1 saat önce
İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.
İngiltere
Premier Lig'de oynanan Londra
derbisinde Arsenal
, sahasında Chelsea
'yi 2-0 mağlup etti.
Ligin 23. haftasında Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırlayan Arsenal, 14. dakikada Alexandre Lacazette
ve 39. dakikada Laurent Koscielny
'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıda skoru koruyan ve sahadan galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, puanını 44'e çıkardı. Chelsea ise 47 puanda kaldı.
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil
, yedek başladığı karşılaşmada forma şansı bulamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:35 Kaynak: AA
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