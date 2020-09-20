Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi - Son Dakika

Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi.

Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi.

Londra derbisindeki maçta Arsenal, Emirates Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.

Ev sahibi takım Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, West Ham United 45. dakikada Michail Antonio'nun golü ile eşitliği sağladı, ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Mikel Arteta'nın öğrencileri maçın 85. dakikasında Eddie Nketiah'ın gölüyle 2-1 öne geçti, maç bu skorla sona erdi.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Bu skorla Arsenal ligdeki ilk iki haftada sahadan galip ayrılarak puanını 6 yaparken, West Ham ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig, West Ham United, Arsenal, Londra, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 00:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 2-1 yendi - Son Dakika Spor

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