Londra derbisinde kazanan Arsenal - Son Dakika

Londra derbisinde kazanan Arsenal

14.03.2021 21:33
Londra derbisinde kazanan Arsenal, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Emirates Stadı'nda yapılan maçın 33. dakikasında Erik Lamela, attığı "rabona" golüyle Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi.

Arsenal'da 44. dakikada sahneye çıkan Martin Odegaard beraberliği sağlarken, Alexandre Lacazette 64. dakikadaki penaltı golüyle maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

Tottenhamlı Lamela, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Arsenal bu galibiyetle puanını 41'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Tottenham ise 45 puanla 7. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig, Erik Lamela, Tottenham, Londra, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Londra derbisinde kazanan Arsenal - Son Dakika Spor


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