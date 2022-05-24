Londra El Sanatları Haftası'nda Türk mutfağı tanıtıldı

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), dünyanın dört bir yanından 400 farklı üretici, tasarımcı, marka ve galerinin bir araya geldiği Londra El Sanatları Haftası'nda düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle katılımcılara Türk mutfağını tanıttı.

Londra YEE, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yıl ilk kez düzenlediği Türk Mutfağı Haftası kutlamaları kapsamında, Londra El Sanatları Haftası'na "Türk Mutfağı" temasıyla katıldı.

Etkinlikte davetliler atölye ve söyleşilere katılma imkanı buldu, dünyaca ünlü şeflerin sunumuyla Türk mutfağının zenginliklerini keşfetti.

Mutfak etkinliklerinin yanı sıra sanatçılar ve sanatseverler İznik çinileri, ebru, kitap ciltleme, hüsnühat gibi geleneksel Türk sanatlarıyla alakalı atölyelere de katıldı.

Etkinlik haftası, ödüllü şef Ali Açıkgül'ün ilk olarak mutfakta sürdürülebilirlik ve sıfır atık temalarını işlediği "Anadolu'nun Sıfır Atık Mutfağı" programıyla başladı. Açıkgül, Türk mutfağının, yüzyıllar boyunca sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularında biriktirdiği değerli geleneksel bilgileri katılımcılara aktararak, bu pratikleri uygulayabilecekleri cumur ve papara gibi tarifler hazırladı.

Daha sonra Türk Şerbetleri etkinliğinde ballı zahter ve reyhan şerbeti gibi tariflerle katılımcılar bitki, çiçek, baharat gibi malzemelerin çok yönlü karışımından oluşan ferahlatıcı tatların keyfine vardı.

Şef Açıkgül, Anadolu'nun unutulan lezzetlerini tanıttığı etkinlikte, katılımcıları Malatya mutfağının tarihinde bir yolculuğa çıkardı. Bu lezzetlerin hikayesini coğrafya, yemek ve çocukluk anılarıyla birleştiren Açıkgül, kiraz yaprağı sarması ve pestil kavurması gibi unutulan tatları tanıttı.

Ünlü aşçı Servet Kılıç'ın sunumuyla hafta boyunca iki farklı günde düzenlenen "Geleneksel Türk Tatlıları" etkinliklerinde ise katılımcılar künefe, baklava, güllaç gibi geleneksel Türk tatlılarının nasıl yapıldığını hem incelikleriyle öğrendi hem de taze pişirilen bu tatlıları Türk çayı ve kahvesi ikramı eşliğinde tatma imkanı buldu.

Ödüllü Şef Özlem Warren da "Türk Mezeleri" başlığıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılarla interaktif şekilde hazırladığı kısır ve havuç tarator ezme gibi lezzetlerin yanı sıra "Simit ve Türk Çayı" etkinliğinde taze ve sıcak simitlerle davetlilerin tabaklarını Türkiye'nin klasik lezzetleriyle donattı.

Türk mutfağının ayrılmaz bir parçası olan Türk kahvesinin keşfinde, kahve uzmanı Nedim Aydoğdu katılımcılara bu içeceğin kumda nasıl hazırlandığını gösterdi. Aydoğdu, kahve sunumuyla eş zamanlı olarak kahvenin Türkiye'deki tarihçesini anlattı.

Ebru ve İznik çinileri atölyeleri büyük ilgi gördü

Mutfak etkinliklerinin yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu'nun sunumuyla ebru atölyesi, sanatçı Nagihan Seymour'un İznik çinileri atölyesi ve Osman Doruk'un sunumuyla kitap ciltleme atölyesinin yapıldığı sanat aktiviteleri de katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Londra El Sanatları Haftası, mobilyadan seramiğe, ahşap oymacılıktan geleneksel sanatlara birçok alanda çok sayıda sanatçı ve kurumu sanatseverlerle buluşturan önemli bir kültür, sanat ve tasarım etkinliği olarak öne çıkıyor.

Başkent Londra'da bir hafta süren etkinlikler kapsamında, İngiltere'nin dört bir yanından ünlü sanatkarlar, stüdyolar, galeriler, mağazalar ve lüks markaların organizasyonlarıyla atölye ve gösteriler düzenleniyor.