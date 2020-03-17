Londra hayalet kente döndü - Son Dakika
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Londra hayalet kente döndü

6 saat önce

Londra hayalet kente döndüGonca YAĞCI LONDRA, (DHA) 'Londra'da işlek cadde ve meydanların koronavirüs (Covid-19) sebebiyle önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Londra hayalet kente döndü

Gonca YAĞCI LONDRA, (DHA) 'Londra'da işlek cadde ve meydanların koronavirüs (Covid-19) sebebiyle önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Piccadilly ve Trafalgar meydanlarında; mağazaların bulunduğu Oxford ve Regent caddelerinde yoğunluğun önemli ölçüde azaldığı görüldü. Apple ve Disney'in mağazalarını kapattığı, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mağazaların ise boş olduğu belirtildi.

Londra Toplu Ulaşım İdaresi (TFL) yolcu sayısındaki azalmanın kendilerine 500 milyon sterlin zarara neden olduğunu ve finansal destek için hükümete başvuracaklarını bildirdi. Hükümetin acil durumlarda düzenlediği COBRA toplantısının ardından konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, virüs ile mücadele için yeni tedbirler alındığını açıklarken alınan tedbirlerin bir adım öne taşındığını belirtti.

İNGİLTERE YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Johnson, yeni önlemler kapsamında insanların gerekli olmadıkça sosyal ortamlardan kaçınmalarını ve 70 yaş üzerindeki kişilerin, hamilelerin ve sağlık sorunları yaşayanların kendilerini tüm sosyal iletişimden uzak tutmalarını istedi.

Johnson, kalabalıkların bir araya geldiği büyük toplantılardan ve spor etkinliklerinden; gece kulübü veya restoranlara gitmekten kaçınılması gerektiğinin de altını çizdi. Başbakan ayrıca mümkünse 'işe gitmek yerine evden çalışılmasının' gerektiğini belirterek ateş, öksürük ve solunum yetersizliği gibi koronavirüs semptomlarını gösteren kişilerin kendilerini 14 gün boyunca karantinaya almaları gerektiğini vurguladı.

Okulların tatil edilmesinin şu anda gerekli olmadığını tekrarlayan Johnson'a ise toplumun farklı kesimlerinden eleştiriler yöneltildi. Johnson, geçtiğimiz hafta açıkladığı tedbirlerde İngiltere'nin yüzde 60'ının bu virüsten etkileneceğini ve insanların virüse yakalanmamak yerine bağışıklık kazanmasını beklediklerini söylemişti.

ÖLÜ SAYISI 55'E YÜKSELDİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 1543 olduğu; 21 hastanın da tedavi edildiği belirtildi.

Londra hayalet kente döndü

İngiltere, Londra, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:30 Kaynak: DHA
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