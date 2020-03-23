Londra hayalet şehre döndü - Son Dakika
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Londra hayalet şehre döndü

6 saat önce

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde restoran, kafe, bar ve eğlence merkezlerinin kapatılma kararının ardından başkent Londra hayalet şehre döndü.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde restoran, kafe, bar ve eğlence merkezlerinin kapatılma kararının ardından başkent Londra hayalet şehre döndü.

Korona vak'asının 5 bin 683'e hayatını kaybedenlerin sayısının 281'e yükselmesi ile ülke genelinde önlemler de arttırılıyor. Ülke genelinde restoran, kafe, bar ve eğlence merkezlerinin kapatılma kararı alındı. Başkent Londra'da Cuma günü yürürlüğe giren kararla birlikte adeta hayalet bir şehir haline büründü. Yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı Londra'da hükümet tarafından açıklanan son kararla birlikte Londra halkı evlerine çekildi.

Avrupa'da en çok turistin ziyaret ettiği şehirler sıralamasında ilk 3'te olan Londra'nın turistik bölgeleri alınan önlemler sebebiyle sessizliğe büründü. İngiltere'nin simgesi olan London Eye ve Kraliçe II. Elizabeth'in yaşadığı Buckingham Sarayı her gün binlerce kişinin ziyaretiyle dolup taşarken bugünlerde kimsenin olmaması dikkat çekti.

Buckingham Sarayı yakınlarında bulunan Letonyalı Edgars Grazulis, virüs sebebiyle hayatının olumsuz etkilendiği ifade ederek, yeni alınan kararla ile restoranların yalnızca paket servis yapabileceğini bu nedenle de işinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Grazulis, "Bu virüsün hayatımızda olması ne yazık ki kötü. Birçok kişinin hayatının kaybetmesine neden oldu. Sizlerin de görebileceği gibi Londra hayalet bir şehre dönmüş durumda. Birçok iş yeri kapandı. Eğer şehirde tur atabilirseniz, bütün restoranların kapalı olduğunu göreceksiniz. Bir şeyler sipariş etmek istiyorsanız sadece paket servis olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.

RESTORANLA İLGİLİ ALINAN KARAR NEDİR?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirdiği toplantıda, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelinde tüm barlar, restoranlar, sinema salonları, spor salonları, gece kulüpleri ve eğlence merkezleri için ikinci bir karara kadar kapatılma kararı verdi. Yürürlüğe giren kararla birlikte restoranlar sadece paket servis hizmeti verebilirken, mekanların müşteri kabul etmemeleri ve bu anlamda önlem almak için masa ve sandalyelerin kaldırılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

(İHA)

Londra hayalet şehre döndü

İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:55 Kaynak: İHA

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