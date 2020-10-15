Londra için yeni korona kuralları açıklandı - Son Dakika

Londra için yeni korona kuralları açıklandı

15.10.2020 16:22
Londra için yeni korona kuralları açıklandı, System.String[]

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'alarının artmasının ardından başkent Londra'da yeni kurallar alınıyor.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'alarının artmasının ardından başkent Londra'da yeni kurallar alınıyor.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) ile verilen mücadele devam ediyor. Yüksek vak'a sayılarının görüldüğü Londra'da önlemler arttırılıyor. Alınan önlemlere ilişkin açıklama İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan geldi. Ülke durumunun ciddi olduğunu ifade eden Hancock, yeni önlemleri açıkladı.

Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak kurallara göre, kapalı yerlerde toplanmalar yasak olacak. Kapalı ve açık alanlarda 6'dan fazla kişinin toplanmasına izin verilmeyecek. Toplu taşımanın kullanılmaması tavsiye ediliyor. Kafe ve restoranlar açık kalabilecek.

Hancock, alınan tedbirleri açıklarken "9 milyon nüfuslu bir şehirde her 10 günde vak'alar ikiye katlanıyor. Bu kararları üzülerek alıyoruz. Durum daha kötüye gidecek" ifadelerini kullandı.

Londra Belediye Başkanı Sadik Khan, yeni önlemler alınmasını istemediğini ve önlemlerin alınması gerektiğini dile getirerek, "Kimse daha fazla kısıtlama görmek istemiyor. Londra halkını korumak için böyle bir karar vermek zorunda kaldık" dedi.

İngiltere'de toplam korona virus vak'a sayısı 654 bin 644'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 155 oldu.

(İHA)

Londra için yeni korona kuralları açıklandı

Koronavirüs, İngiltere, Başkent, Londra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Londra için yeni korona kuralları açıklandı - Son Dakika

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