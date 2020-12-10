Londra, İngiltere'de Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yer oldu - Son Dakika

Londra, İngiltere'de Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yer oldu

10.12.2020 20:57
Londra, İngiltere'de Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yer oldu, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü yer oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü yer oldu.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, başkent, Kovid-19 vakalarının arttığı 3 bölge içinde yer alıyor. Önceki haftalarda 100 bin kişide 158,1 olan enfeksiyon oranının, 6 Aralık itibarıyla 191,8'e çıkmasıyla Londra, vaka sayısının en çok görüldüğü kent oldu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, hem virüsün yayılmasını önlemek hem de kentin sıkı kısıtlamaların uygulanması gereken 3. kademe önlemler kapsamına alınmasının önüne geçmek için halkın elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi.

Londra'nın 3. kademeye alınma ihtimali

Vakaların artması durumunda 16 Aralık'ta yapılacak değerlendirmede, Londra'nın 3. kademeye alınma ihtimali bulunuyor.

3. kademe önlemleri, spor salonlarının kapatılmasını, gerekli olmadığı sürece seyahat edilmemesini, barlar ve restoranların sadece paket servisi yapabilmesini ve spor etkinliklerinin yasaklanmasını içeriyor.

Ölü sayısı 63 bin 82'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede günlük vaka sayısı, bir önceki güne göre 4 bin 386 artarak 20 bin 964'e çıktı. Böylece "15 Kasım ortasından bu yana en yüksek günlük artış" kaydedilirken salgın süresince görülen toplam enfeksiyon sayısı da 1 milyon 787 bin 783'e yükseldi.

Son 24 saatlik dönemde 516 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 28 günde ölenlerin sayısı 63 bin 82'ye ulaştı. Ölüm belgesinde Kovid-19 yazan kişilerin sayısı ise 79 bini geçti.

Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülkede, Kovid-19 aşısı yapılmasına bu hafta başlanmıştı.

İngiltere, Londra, Aralık, Han, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Londra, İngiltere'de Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yer oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, virüs kampı için 40 bin TL'yi gözden çıkardı 1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı çökme riskiyle karşı karşıya Fenerbahçe'nin istediği Mostafa Mohamed için Galatasaray devreye girdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var Güney Kore'de koronavirüs salgını ile ilgili yeni araştırma: 6 metreden de bulaşabiliyor Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek
Dünyanın en zengin bankacısı Joseph Safra hayatını kaybetti Dünyanın en zengin bankacısı Joseph Safra hayatını kaybetti         
21:01
Eski F.Bahçeli van Persie: Wenger'e Chiellini için için yalvardım Eski F.Bahçeli van Persie: Wenger'e Chiellini için için yalvardım         
20:52
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
İntihar mı cinayet mi? Erzincan'da bir kişi otel odasında ölü bulundu İntihar mı cinayet mi? Erzincan'da bir kişi otel odasında ölü bulundu         
20:15
Baba-oğul, 14 gün arayla koronavirüse yenik düştü Baba-oğul, 14 gün arayla koronavirüse yenik düştü         
19:47
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
19:42
Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi         
18:56
Uzaktan eğitim sırasında fenalaşan öğretim görevlisi hayatını kaybetti Uzaktan eğitim sırasında fenalaşan öğretim görevlisi hayatını kaybetti         
18:37
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 21:15:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Londra, İngiltere'de Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei