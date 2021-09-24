Londra Kahve Festivali'nde Arzum Okka ürünleri sergilenecek - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, Londra Kahve Festivali'nde Arzum Okka ürünleriyle Türk kahvesi deneyimi yaşatacak.

Arzum açıklamasına göre, Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymayı kendine misyon edinen ve bunun için etkili çalışmalara imza atan Arzum Okka, şimdi de Londra Kahve Festivali'ne katılarak ziyaretçilerini "tam kıvamında, bol köpüklü" Türk kahvesi ile buluşturacak.

Arzum Okka, 23-26 Eylül tarihlerinde Londra'da gerçekleşecek olan Londra Kahve Festivali alanında kuracağı stantta, misafirlerine benzersiz lezzette Türk kahvesi ikram edecek. Festival katılımcıları stantta ayrıca, Arzum Okka ürünlerinin teknolojilerini yakından inceleme şansını elde edecek.

Açıklamaya göre, Arzum Okka'ların patentli pişirme ve kahvenin demlenme noktasını algılama teknolojisi sayesinde bu eşsiz lezzeti deneyimleme fırsatını yakalayacak olan kahve severler, Arzum standında Türk kahvesi şöleni yaşayacak. Her yıl dünyanın farklı noktalarından binlerce kişinin ziyaret ettiği Londra Kahve Festivali'nde bu yıl Arzum Okka'nın öne çıkması bekleniyor.