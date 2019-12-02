Son Dakika Haberleri: Londra Köprüsü kurbanlarının kimlikleri belli oldu
Son Dakika Güncel Londra Köprüsü kurbanlarının kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Londra Köprüsü kurbanlarının kimlikleri belli oldu

6 saat önce

İngiltere'de Cuma günü Londra Köprüsü üzerindeki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Londra Köprüsü kurbanlarının kimlikleri belli oldu, System.String[]

İngiltere'de Cuma günü Londra Köprüsü üzerindeki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri tespit edildi.

İngiltere polisi, 29 Kasım Cuma günü Londra Köprüsü üzerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliğini tespit etti. Saldırının kurbanlarının Cambridge Üniversitesi mezunları Jack Merritt (25) ve Saskia Jones (23) olduğu açıklandı.

Londra Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Londra Köprüsü yakınlarındaki terörist saldırıda hayatını kaybeden erkek ve kadının kimlikleri belli olmuştur. Hayatlarını kaybedenler Cottenham'dan 25 yaşındaki Jack Merritt ve Stratford-upon-Avon'dan 23 yaşındaki Saskia Jones'dur" ifadeleri kullanıldı.

Her iki kurbanın da Cambridge Üniversitesi Kriminoloji Bölümü'nden mezun olduğu belirtilirken, saldırının üniversite mezunlarının toplantısı sırasında gerçekleştirildiği tespit edildi. Polis, ayrıca saldırıda yaralanan 3 kişiden 1'inin hastaneden taburcu olduğunu, 2 kişinin de tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Londra Köprüsü üzerinde 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra polis tarafından öldürülen Usman Khan'ın, terör suçundan hapis cezası alan eski bir mahkum olduğu açıklanmıştı.

(İHA)

Cambridge Üniversitesi, İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Wikileaks'in kurucusu Jullian Assange cezaevinde saldırıya uğradı
Minibüs şoförü 2 kız yolcuyu dövdü Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:49:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra Köprüsü kurbanlarının kimlikleri belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]