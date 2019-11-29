Son Dakika Haberleri: Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı
Son Dakika Güncel Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı - Son Dakika

Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra Köprüsü'nde meydana gelen bıçaklı saldırda bazı kişiler yaralanırken, polis saldırganı ateş açarak etkisiz hale getirdi.

Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra Köprüsü'nde meydana gelen bıçaklı saldırda bazı kişiler yaralanırken, polis saldırganı ateş açarak etkisiz hale getirdi.

Polisten yapılan yazılı açıklamada yerel saatle 13.58'de bir bıçaklama ihbarıyla polisin Londra Köprüsü'ne intikal ettiği ve burada bir erkeği gözaltına aldığı bildirildi.

Polisin hemen ardından yaptığı ikinci yazılı açıklamada da saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırgan ve kurbanların sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

Polis açıklamasında olayın terörle bağlantılı olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülüyor.

Başbakan Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Londra Köprüsü'ndeki olayla ilgili polis beni sürekli bilgilendiriyor. Polise ve acil servis çalışanlarına hızlı müdahaleleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

İngiliz hükümeti, bu ay ülkedeki terör tehdit seviyesini en yüksek ikinci basamak olan "ciddi"den 3. basamak olan "önemli"ye düşürmüştü. Terör tehdit seviyesi 2017'de meydana gelen terör saldırılarının ardından yükseltilmişti.

İngiltere, Londra, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı
Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 01:43:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]