Son Dakika Haberleri: Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı iddiası
Son Dakika Güncel Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı iddiası - Son Dakika

Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı iddiası

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra Köprüsü'nde meydana gelen bıçaklı saldırda bazı kişilerin yaralandığı, bir kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı iddiası, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra Köprüsü'nde meydana gelen bıçaklı saldırda bazı kişilerin yaralandığı, bir kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

İngiliz Sky News televizyonun haberine göre, yerel saatle 14.00 civarında bıçaklı bir saldırgan köprüde bulunanlardan bazılarını yaraladı. Erkek saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, köprü çevresinde geniş bir bölge de güvenlik çemberine alındı.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, Londra Köprüsü'nde bir olay yaşandığı doğrulandı, ancak ayrıntı verilmedi.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

İngiltere, Sky News, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 00:12:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]