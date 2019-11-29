Son Dakika Haberleri: Londra Köprüsü'nde bir kişi polis tarafından vuruldu, Borough Market civarında bir patlama iddiası
Son Dakika Dünya Londra Köprüsü'nde bir kişi polis tarafından vuruldu, Borough Market civarında bir patlama iddiası - Son Dakika Dünya

Londra Köprüsü'nde bir kişi polis tarafından vuruldu, Borough Market civarında bir patlama iddiası

6 saat önce

İngiltere'de Londra Köprüsü üzerinde bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü. Köprü ulaşıma kapatılırken, Borough Market civarında bir patlama meydana geldiği ve bıçaklı bir kişinin arandığını öne sürüldü.

Londra Köprüsü'nde bir kişi polis tarafından vuruldu, Borough Market civarında bir patlama iddiası, System.String[]

İngiltere'de Londra Köprüsü üzerinde bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü. Polis kaynakları bıçaklı bir saldırganın vurularak etkisi hale getirildiğini açıkladı. Köprü ulaşıma kapatılırken, Borough Market civarında bir patlama meydana geldi ve bıçaklı bir kişinin arandığı öne sürüldü.



Gazetecilerimiz haber üzerinde çalışıyor. Yeni gelen bilgilerle haberi en kısa zamanda güncelleyeceğiz.

Euronews.com'da Görüntüle

İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı
Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 00:12:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra Köprüsü'nde bir kişi polis tarafından vuruldu, Borough Market civarında bir patlama iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]