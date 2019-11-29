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Londra köprüsü'nde hareketli anlar

7 saat önce

Londra Köprüsü'nde hareketli anlarİngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga çıktı.

Londra Köprüsü'nde hareketli anlar

İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ve özel timin köprünün trafiğini kestiği belirtilirken, polisin ateş açtığı da bildirildi.

Olay, başkent Londra'da bulunan Londra Köprüsü'nde meydana geldi. Bir grup saldırganın bıçakla bir kişiye saldırdığı bildirildi. Olay yerine intikal eden polis ve özel timin bir kişiyi gözaltına aldığı, köprüdeki saldırganlara ateş açtığı ve bıçaklı saldırganın vurulduğu belirtildi.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, polislerin, köprünün başında silahlarını doğrulttukları ve bir kişiyi gözaltına aldıkları görüldü.

Londra köprüsü'nde hareketli anlar

İngiltere, Londra, kavga, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:10 Kaynak: DHA
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