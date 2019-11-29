Son Dakika Haberleri: Londra Köprüsü'nde hareketli anlar -2
Son Dakika Dünya Londra Köprüsü'nde hareketli anlar -2 - Son Dakika Dünya

Londra Köprüsü'nde hareketli anlar -2

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga çıktı.

Londra Köprüsü'nde hareketli anlar -2, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ve özel timin köprünün trafiğini kestiği belirtilirken, polisin ateş açtığı da bildirildi.

Olay, başkent Londra'da bulunan Londra Köprüsü'nde meydana geldi. Bir grup saldırganın bıçakla bir kişiye saldırdığı bildirildi. Olay yerine intikal eden polis ve özel timin bir kişiyi gözaltına aldığı, köprüdeki saldırganlara ateş açtığı ve bıçaklı saldırganın vurulduğu belirtildi.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, polislerin, köprünün başında silahlarını doğrulttukları ve bir kişiyi gözaltına aldıkları görüldü.


İngiltere, Londra, Polis, kavga, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:36 Kaynak: DHA
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