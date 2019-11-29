Son Dakika Haberleri: Londra Köprüsü'nde silah sesleri
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Londra Köprüsü'nde silah sesleri

6 saat önce

İngiltere'de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı.

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İngiltere'de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı.


İngiltere'de bulunan Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köprüyü kapatarak güvenlik çemberine aldı. Restoranlarda bulunanların dışarı çıkmaması yönünde uyarılar yapıldı. - LONDRA

İngiltere, Londra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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