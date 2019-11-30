Londra Köprüsü'ndeki bıçaklı saldırı
6 saat önce
Güvenlik çemberine alınan bölgeden görüntüler LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının ardından köprü çevresi güvenlik çemberine alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:01 Kaynak: AA
Güvenlik çemberine alınan bölgeden görüntüler LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının ardından köprü çevresi güvenlik çemberine alındı.
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