Son Dakika Haberleri: Londra Köprüsü, silah sesleri sonrası kordon altına alındı
BBC
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Londra Köprüsü, silah sesleri sonrası kordon altına alındı

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki London Bridge (Londra Köprüsü) polis tarafından kordon altına alındı.

Londra Köprüsü, silah sesleri sonrası kordon altına alındı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki London Bridge (Londra Köprüsü) polis tarafından kordon altına alındı.

Bölgedeki BBC muhabiri John McManus polisin, köprüdeki bir kavga sonrası bölgeye geldiğini ve silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

John McManus, "Londra Köprüsü'nde ilerliyor, güneyden kuzeye geçiyordum. Köprünün diğer tarafında bir kavga çıkmış gibiydi. Birkaç erkek, başka bir erkeğe saldırıyordu" dedi.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise polisin bölgede incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Londra Köprüsü çevresindekilerden, emniyet güçlerinin talimatlarını yerine getirmeleri istendi.

Ayrıntılar geliyor...

İngiltere, Londra, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:45 
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