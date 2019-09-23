Son Dakika Haberleri: Londra metrosunda cinsel saldırı oranı yüzde 42 arttı
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Londra metrosunda cinsel saldırı oranı yüzde 42 arttı

1 saat önce

İngiltere’nin başkenti Londra'nın metrosunda son dört yıl içinde cinsel saldırılar yüzde 42 arttı. 2015 ve 2016 yılları arasında 844 cinsel saldırı kayıtlara geçerken, bu sayı 2018 ve 2019 yılları arasında 1206’ya çıktı.

Londra metrosunda cinsel saldırı oranı yüzde 42 arttı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra metrosunda son dört yıl içinde cinsel saldırılar yüzde 42 arttı.


Polise göre 2015 ve 2016 yılları arasında 844 cinsel saldırı kayıtlara geçerken, bu sayı 2018 ve 2019 yılları arasında 1206'ya çıktı.

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İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:15 
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