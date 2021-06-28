İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Elephant & Castle adlı metro istasyonunda yaşanan elektik arızası nedeniyle büyük bir yangın meydana geldi.
Yangının ardından kentin her tarafından görülebilen dumanlar yükseldi. Olay yerine yaklaşık 70 itfaiye ekibi gönderildi.
Yangının ardından dumanlar bölgeyi kaplarken, halkın evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi. Trenlerin bölgeden geçişini durduruldu.
Son Dakika › Dünya › Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı - Son Dakika Dünya