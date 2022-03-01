Londra metrosundaki grev hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Londra metrosundaki grev hayatı olumsuz etkiliyor

01.03.2022 19:37
Londra metrosundaki grev hayatı olumsuz etkiliyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro hatlarında görevli yaklaşık 10 bin personelin başlattığı 24 saatlik grev yaşamı olumsuz etkiliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro hatlarında görevli yaklaşık 10 bin personelin başlattığı 24 saatlik grev yaşamı olumsuz etkiliyor.

Londra Toplu Taşıma İdaresi (TFL) ile çalışma koşulları, iş kayıpları ve emekli maaşları konusunda anlaşmazlık yaşayan metro çalışanlarının grevi nedeniyle vatandaşlar, evlerinden iş yerlerine gitmek için sabah alternatif ulaşım yollarına yöneldi.

Şehirdeki birçok metro istasyonunun hizmet vermemesi nedeniyle otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu.

Bazı başkentliler ise iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Londra'da milyonlarca kişiyi etkileyen ve 24 saat süreceği belirtilen grev nedeniyle vatandaşların otobüs, ticari araç ve taksilere yönelmesiyle yollardaki yoğunluk sürüyor.

Metro çalışanları, 3 Mart'ta da greve gideceğini açıkladı.

YORUMLAR
500
Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidiyor Nijerya Devlet Başkanı Buhari sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidiyor

England, Londra, Metro, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Londra metrosundaki grev hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


Son Dakika
19:33 Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim
19:29 Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz
19:24 "Çiftlik Bank" davasında yeni gelişme! Tosuncuk'tan akıl almaz savunma: Bank kelimesini oturak anlamında kullandım
19:15 Cristiano Ronaldo yarı çıplak duş aldı! Canlı yayında 700 bin kişi izledi
19:06 Kiev'de radyo kulesi bombalandı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
18:28 Basın toplantısında "Korkaksın" çıkışı! İngiltere Başbakanı Johnson neye uğradığını şaşırdı
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 19:43:27. #1.11#
SON DAKİKA: Londra metrosundaki grev hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement