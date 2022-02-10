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Londra Meydanları Kraliçe Elizabeth'in Fotoğraflarıyla Süslendi - Son Dakika

Londra Meydanları Kraliçe Elizabeth'in Fotoğraflarıyla Süslendi

10.02.2022 09:44

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kraliçelik görevinde 70. yılını tamamladı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kraliçelik görevinde 70. yılını tamamladı. Başkent Londra'nın meşhur Piccadilly Circus Meydanı, 95 yaşındaki kraliçenin portreleriyle donatıldı. Elizabeth yaptığı konuşmada, oğlu Prens Charles'ın eşi Camilla'nın zamanı geldiğinde kraliçe unvanı alabileceği işaretini verdi. Kraliçe Elizabeth İngiltere kraliyet tacını şu ana kadar en uzun süre taşıyan kişi olarak da tarihe geçti

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Kraliçe Elizabeth, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Londra Meydanları Kraliçe Elizabeth'in Fotoğraflarıyla Süslendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Londra Meydanları Kraliçe Elizabeth'in Fotoğraflarıyla Süslendi - Son Dakika
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