Londra'nın en yoğun metro istasyonunda şüpheli eşya paniği - Son Dakika

Londra'nın en yoğun metro istasyonunda şüpheli eşya paniği

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Londra köprüsü yakınındaki metro istasyonu, şüpheli eşya ihbarı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Londra köprüsü yakınındaki metro istasyonu, şüpheli eşya ihbarı nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Yaklaşık 45 dakika kapalı kalan istasyon, şüpheli eşyanın etkisiz hale getirilmesi ile yeniden açıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'nın en yoğun metro duraklarından Londra Köprüsü istasyonundaki şüpheli bir eşya, görevlileri alarma geçirdi. Metro seferlerine ara verilirken, istasyondaki yolcuların tahliye edildiği ifade edildi. İhbar üzerine istasyona gelen polis ekibinin, alınan güvenlik önlemlerinin ardından şüpheli eşyayı etkisiz hale getirdiği bildirildi. Yaklaşık 45 dakika kapalı kalan istasyonun yeniden yeniden kullanıma açıldığı belirtildi. - LONDRA

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